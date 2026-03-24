韓国・仁川国際空港に隣接する大規模統合型リゾート「インスパイア・エンターテインメント・リゾート」（以下、インスパイア）が、グランドオープン2周年を記念した特別プロモーションを実施することが発表された。 （関連：【画像あり】ホテルやアリーナ会場、ウォーターパーク、カジノ、デジタルアート空間、ショッピング、ダイニング施設など、一日中楽しめる