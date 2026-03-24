韓国のリゾート「インスパイア」が2周年記念の特別プロモーション　ウォーターパーク無料開放や会員向け割引を展開

韓国・仁川国際空港に隣接する大規模統合型リゾート「インスパイア・エンターテインメント・リゾート」（以下、インスパイア）が、グランドオープン2周年を記念した特別プロモーションを実施することが発表された。

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インスパイアは2024年3月の開業以来、開業1年で1,000万人以上の来訪者を迎えており、Trip.comが選出する「2026 Global 100」の「家族向け観光スポット」カテゴリーにおいて、韓国でわずか2施設のうちの一つとして選ばれている。

今回の2周年記念プロモーションでは、4月30日（木）までの期間中、ホテル宿泊者を対象に全天候型ウォーターパーク「スプラッシュベイ」を無料で開放。巨大なガラスドームに囲まれた空間にはリフティングプールや流れるプール、キッズゾーンなど多彩なウォーターアトラクションが揃い、1日1回・最大4時間まで無料で利用可能。平日にはバブルゾーンやレクリエーションプログラムなどのイベントも実施される。

なお、公式ウェブサイトから無料で登録できる「インスパイア・メンバーシップ」向けの特典も拡充され、3月1日（日）からは4つのインスパイア直営レストランにて15％割引が適用に。また、3～4月に「スプリング・プレイケーションパッケージ」で予約・宿泊する先着1,000名のゲストには、館内施設で利用可能なメンバーシップポイント5万ポイントが付与される。

さらに、没入型メディアアート施設「Cube」では、韓国の伝統モチーフを現代的に再解釈した新コンテンツが公開。太陽・月・五峰を描いた「日月五峰図」や守護神的存在として知られる「ヘテ」をテーマにしたデジタルアートが、ダイナミックな映像演出で展開されるとのことだ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）