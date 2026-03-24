中国・深圳にある南方科技大学の研究チームが、人間をケンタウロス化する外付けロボットパーツを開発しました。Could China build an ‘army of centaurs’ with this non-invasive cyborg tech? | South China Morning Posthttps://www.scmp.com/news/china/science/article/3346287/could-china-build-army-centaurs-non-invasive-cyborg-techWatch: China Claims Cyborg Breakthrough To Build An "Army Of Centaurs" | Z