歌手の和田アキ子が、ＴＢＳ系新番組「アッコとジャンボ」（４月７日スタート。火曜、深夜０・５６）に出演することが２３日、分かった。同局では、４０年にわたり司会を務めてきた情報バラエティー「アッコにおまかせ！」が２９日の放送で最終回を迎える中、４月からは新たに深夜帯へと活躍の場を映す。和田自身は「めちゃくちゃ楽しみです！」と意気込んでいる。同番組は和田がお笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおとタ