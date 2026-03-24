歌手の和田アキ子が、ＴＢＳ系新番組「アッコとジャンボ」（４月７日スタート。火曜、深夜０・５６）に出演することが２３日、分かった。同局では、４０年にわたり司会を務めてきた情報バラエティー「アッコにおまかせ！」が２９日の放送で最終回を迎える中、４月からは新たに深夜帯へと活躍の場を映す。和田自身は「めちゃくちゃ楽しみです！」と意気込んでいる。

同番組は和田がお笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおとタッグを組み、東京の名所周辺を巡る「ワンダージャンボ街ブラバラエティー」。身体も存在感も規格外な“デッカい”異色のコンビに注目が集まる。

長年スタジオでの司会を中心に活躍してきた和田にとって、ロケは新たな挑戦となる。「芸歴５８年目でバラエティーでのロケは、数えるほどしかやってこなかったので、何が起こるかわからない！この番組でいろんなところに行きたいね」といい、「ジャンボとは今回、初対面でどんな子かわからないのでそこも楽しみよ。深夜にほっこり見られる番組にしたいね」と期待を込めた。

街ブラの中で喜怒哀楽全開で大暴れする和田と、ジャンボの忖度なしトークが見どころとなる中、ジャンボ自身は「オファーいただいた時は、ドッキリだと思いました」といい「先日、初のロケで目の前に初生アッコさんが居ました。今でもドッキリだと思ってます」といまだ驚きを隠しきれない様子でいる。