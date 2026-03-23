２３日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。中東情勢の悪化が長期化すれば原油価格が一段と騰勢を強め、世界的なインフレを招くとの懸念から売り圧力が強まった。 欧米の主要中央銀行が物価上昇への警戒感を強めているなか、前週末２０日の欧米市場で長期金利が上昇。トランプ米大統領が２１日（日本時間２２日午前）に「イランが４８時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ発電所を標的に攻撃を始める」と表明したこ