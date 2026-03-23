２３日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。中東情勢の悪化が長期化すれば原油価格が一段と騰勢を強め、世界的なインフレを招くとの懸念から売り圧力が強まった。



欧米の主要中央銀行が物価上昇への警戒感を強めているなか、前週末２０日の欧米市場で長期金利が上昇。トランプ米大統領が２１日（日本時間２２日午前）に「イランが４８時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ発電所を標的に攻撃を始める」と表明したことなどを背景に、この日の時間外取引で米長期金利が水準を切り上げたことが円債に影響し、債券先物は朝方に一時１３０円６２銭まで軟化した。その後は日経平均株価の大幅安を手掛かりに下げ渋る動きとなったものの、エネルギー価格の高騰で国内物価の上振れリスクが意識されやすいことから戻りは限定的。日銀の植田和男総裁が１９日の記者会見で利上げ路線を維持する意向を改めて示したことや、あす２４日に財務省による４０年債入札が実施されることも重荷となったようだ。



先物６月限の終値は、１９日に比べて４２銭安の１３０円７９銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時２．３２０％と約２カ月ぶりの水準をつけ、午後３時時点で１９日に比べて０．０４５％高い２．３０５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS