M90 Edifier Japanは、幅133mmのコンパクトな筐体ながら、総合出力100Wを実現し、HDMI eARCも搭載したデスクトップスピーカー「M90」を、3月20日に発売する。通常価格は46,980円だが、発売記念キャンペーンとして4月6日23時59分までは、20% OFFの37,584円で販売する。 さらに、公式サイトとAmazon共通で5% OFF特別コード「EDFSPM90」も用意されている。楽天市場向けにも5% OFF特別クーポンを