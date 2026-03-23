M90

Edifier Japanは、幅133mmのコンパクトな筐体ながら、総合出力100Wを実現し、HDMI eARCも搭載したデスクトップスピーカー「M90」を、3月20日に発売する。通常価格は46,980円だが、発売記念キャンペーンとして4月6日23時59分までは、20% OFFの37,584円で販売する。

さらに、公式サイトとAmazon共通で5% OFF特別コード「EDFSPM90」も用意されている。楽天市場向けにも5% OFF特別クーポンを用意している。

クラスDアンプと高効率電源を搭載し、100W出力を実現。「小型筐体では再現が 難しい50Hzまでの深みある低音から緻密な高音まで、原音に忠実でより臨場感あるリスニング体験を提供する」という。

外形寸法は右スピーカーが133×225×212mm(幅×奥行き×高さ)、左スピーカーが133×210×212mm(同)。重量は6.05kg。1インチのシルクドームツイーターと、4インチのロングストローク・アルミ ミッドバスドライバーを搭載した2ウェイ構成。高効率デュアルClass-Dアンプを搭載する。

Bluetooth受信に加え、USB-C、HDMI eARC、光デジタル、AUX入力を搭載。PCと組み合わせてデスクトップスピーカーとして使うだけでなく、本棚に置いたり、テレビの音質を強化するスピーカーとして使うこともできる。

Bluetoothマルチポイント接続に対応。 コーデックはLDAC、SBCをサポートする。Bluetooth、USB-C、HDMI、光デジタル入力時は24bit/96kHzの入力に対応する。

サブウーファー出力も備えており、別途サブウーファーを追加する事で、低域の強化も可能。

使用シーンによってEQ設定ができる。3つのEQプリセットから選択できるほか、9バンドイコライザーで自分好みの音にカスタマイズも可能。EQの切り替えは、リモコンや専用アプリから操作する。

専用リモコンが付属し、本体のノブでも調整可能なボリュームを、リモコンで遠隔操作できる。

アプリ「Edifier ConneX」を使うと、イコライザーを用いた音質調整、カスタムEQ、音源切り替え、曲戻しなどが可能。