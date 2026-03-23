築地銀だこが、MLBロサンゼルス・ドジャースとのコラボ商品第4弾『LAマッケンチーズ』を27日から期間限定で発売する。国内の一部店舗を除く全国の店舗で展開され、同日からは応援キャンペーンも実施される。【写真】コラボ商品を3日間は100円引きで提供同商品は、アメリカの定番料理「マッケンチーズ」と日本のたこ焼を融合させた一品。アツアツのたこ焼にBBQソースと九条ねぎをトッピングし、チェダーチーズを使った特製マッ