築地銀だこ、ドジャースコラボ「LA マッケンチーズ」で発売 “濃厚チーズたこ焼登場” 3日間限定で100円引き
築地銀だこが、MLBロサンゼルス・ドジャースとのコラボ商品第4弾『LAマッケンチーズ』を27日から期間限定で発売する。国内の一部店舗を除く全国の店舗で展開され、同日からは応援キャンペーンも実施される。
【写真】コラボ商品を3日間は100円引きで提供
同商品は、アメリカの定番料理「マッケンチーズ」と日本のたこ焼を融合させた一品。アツアツのたこ焼にBBQソースと九条ねぎをトッピングし、チェダーチーズを使った特製マッケンチーズを重ねた。さらにカレー粉を加えることでスパイシーさを引き立てている。
加えて、カマンベール、クリームチーズ、ゴーダ、チェダーの4種を使用したプレミアムチーズソースと、チェダーチーズソースの“Wチーズソース”をかけることで、濃厚でコクのある味わいに仕上げた。日米の食文化を掛け合わせた新感覚メニューとして打ち出す。
価格は1舟8個入りで880円。持ち帰りは税込950円、店内飲食は税込968円。なお、ドジャー・スタジアムでは国内に先駆けて販売され、仕様が一部異なる。
また、発売に合わせて「がんばれ！ドジャース!!応援キャンペーン」を実施。3月27日から3月29日までの3日間、100円引きで提供する。
【写真】コラボ商品を3日間は100円引きで提供
同商品は、アメリカの定番料理「マッケンチーズ」と日本のたこ焼を融合させた一品。アツアツのたこ焼にBBQソースと九条ねぎをトッピングし、チェダーチーズを使った特製マッケンチーズを重ねた。さらにカレー粉を加えることでスパイシーさを引き立てている。
価格は1舟8個入りで880円。持ち帰りは税込950円、店内飲食は税込968円。なお、ドジャー・スタジアムでは国内に先駆けて販売され、仕様が一部異なる。
また、発売に合わせて「がんばれ！ドジャース!!応援キャンペーン」を実施。3月27日から3月29日までの3日間、100円引きで提供する。