壁のちょっとした空きスペース、うまく使えずそのままになっていませんか？ダイソーなら、壁に直接取り付けて収納を作れる、魔法のようなアイテムが手に入ります♡耐荷重は約5kgと優秀！空いていた場所に収納を増やせるから、よく使う道具を手の届く位置に置いたり、小物のディスプレイにも活躍します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：壁面に取り付けできるネジ型ピン（2個）価格：￥110（税込）内容量：2個入耐荷