スゴイ収納小物出た！「壁に直付できるってマジか！」魔法みたいな100均便利グッズ

壁のちょっとした空きスペース、うまく使えずそのままになっていませんか？ダイソーなら、壁に直接取り付けて収納を作れる、魔法のようなアイテムが手に入ります♡耐荷重は約5kgと優秀！空いていた場所に収納を増やせるから、よく使う道具を手の届く位置に置いたり、小物のディスプレイにも活躍します。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：壁面に取り付けできるネジ型ピン（2個）

価格：￥110（税込）

内容量：2個入

耐荷重（約）：5kg（1個あたり）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480741628

壁にそのまま取り付け！収納の幅が一気に広がる！ダイソーの『壁面に取り付けできるネジ型ピン（2個）』

壁に収納を増やしたいと思っても、設置方法で悩むことってありますよね。穴あけや工具が必要だと、ちょっとハードルが上がりがち。

そんな中、ダイソーで見かけたのが、壁に直接取り付けられるタイプの収納グッズ。有孔ボードやディスプレイケースを、そのまま壁面に固定できるアイテムです。

ネジのような見た目で、本体とキャップ、釘が分かれた状態で入っています。パーツを順番に組み合わせながら取り付けていく仕組みです。

対応しているのは、壁紙や布壁紙、ビニル壁紙の石こうボード壁、薄い板壁（厚さ4.5mm以下）、プリント合板など。一方で、吸音ボードや土壁、コンクリート、タイルなどには使えません。

取り付けは少し工程があります。まず、ネジ部分に取り付けたいものを通した状態で、本体を壁に押し当てます。すると本体のトゲで壁に跡がつき、位置の目印になります。

押し当てるイメージはこんな感じです。

トゲ跡がついたら、一度対象物を外し、印に合わせて本体を固定していきます。付属の釘を1本ずつ、本体のネジ部側の穴から壁に向かって差し込みます。

筆者宅の壁紙だと、この位置決めの工程がややシビアでした。凹凸のある壁紙だとトゲの印が見えにくく、筆者は押しピンで補助しながら固定しました。

位置が少しでもズレるとボードの穴にはまらないので、数ミリ単位で調整する必要があり、やや苦戦しました。

最後にもう一度対象物を通して、キャップを付ければ完成です。

付属の針は思ったより太め。一般的な画鋲や押しピンと同じくらいの太さがあります。

それほど目立つわけではありませんが、壁には跡が残るため、多少の傷が気にならない壁を選ぶと安心です。

その分、ピンの固定力は申し分なし！耐荷重は約5kgとしっかりしていて、取り付け後はぐらつきにくく、安定感があります。

有孔ボードで収納づくり！しっかり固定で使い道いろいろ！

今回は有孔ボードを取り付けて、キッチンまわりのアイテムをまとめてみました。壁に直接固定できるので、空いていたスペースがそのまま収納として使えるようになりました♪

並べて配置すれば、よく使う道具も手に取りやすい位置に収まります。ほかにも工具の整理や、コレクションのディスプレイにも応用できそうです。

今回は、ダイソーの『壁面に取り付けできるネジ型ピン（2個）』をご紹介しました。これまで使いにくかった空間を収納に変えられる、まさに夢のようなアイテムです。

壁の空きスペースを活かしたいときや、収納場所を増やしたいときにおすすめです。気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。