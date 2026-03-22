スゴイ収納小物出た！「壁に直付できるってマジか！」魔法みたいな100均便利グッズ
商品情報
商品名：壁面に取り付けできるネジ型ピン（2個）
価格：￥110（税込）
内容量：2個入
耐荷重（約）：5kg（1個あたり）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480741628
壁にそのまま取り付け！収納の幅が一気に広がる！ダイソーの『壁面に取り付けできるネジ型ピン（2個）』
壁に収納を増やしたいと思っても、設置方法で悩むことってありますよね。穴あけや工具が必要だと、ちょっとハードルが上がりがち。
そんな中、ダイソーで見かけたのが、壁に直接取り付けられるタイプの収納グッズ。有孔ボードやディスプレイケースを、そのまま壁面に固定できるアイテムです。
ネジのような見た目で、本体とキャップ、釘が分かれた状態で入っています。パーツを順番に組み合わせながら取り付けていく仕組みです。
対応しているのは、壁紙や布壁紙、ビニル壁紙の石こうボード壁、薄い板壁（厚さ4.5mm以下）、プリント合板など。一方で、吸音ボードや土壁、コンクリート、タイルなどには使えません。
取り付けは少し工程があります。まず、ネジ部分に取り付けたいものを通した状態で、本体を壁に押し当てます。すると本体のトゲで壁に跡がつき、位置の目印になります。
押し当てるイメージはこんな感じです。
トゲ跡がついたら、一度対象物を外し、印に合わせて本体を固定していきます。付属の釘を1本ずつ、本体のネジ部側の穴から壁に向かって差し込みます。
筆者宅の壁紙だと、この位置決めの工程がややシビアでした。凹凸のある壁紙だとトゲの印が見えにくく、筆者は押しピンで補助しながら固定しました。
位置が少しでもズレるとボードの穴にはまらないので、数ミリ単位で調整する必要があり、やや苦戦しました。
最後にもう一度対象物を通して、キャップを付ければ完成です。
付属の針は思ったより太め。一般的な画鋲や押しピンと同じくらいの太さがあります。
それほど目立つわけではありませんが、壁には跡が残るため、多少の傷が気にならない壁を選ぶと安心です。
その分、ピンの固定力は申し分なし！耐荷重は約5kgとしっかりしていて、取り付け後はぐらつきにくく、安定感があります。
有孔ボードで収納づくり！しっかり固定で使い道いろいろ！
今回は有孔ボードを取り付けて、キッチンまわりのアイテムをまとめてみました。壁に直接固定できるので、空いていたスペースがそのまま収納として使えるようになりました♪
並べて配置すれば、よく使う道具も手に取りやすい位置に収まります。ほかにも工具の整理や、コレクションのディスプレイにも応用できそうです。
今回は、ダイソーの『壁面に取り付けできるネジ型ピン（2個）』をご紹介しました。これまで使いにくかった空間を収納に変えられる、まさに夢のようなアイテムです。
壁の空きスペースを活かしたいときや、収納場所を増やしたいときにおすすめです。気になる方は、ぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。