オービスとそっくり？ 道路上にある「謎カメラ」の正体春の訪れを感じる3月下旬。2026年は3月20日から22日までが3連休となり、クルマで遠出を予定している人も多いのではないでしょうか。高速道路や幹線道路を利用して移動する機会が増えるこの時期、運転中に道路の上に設置されたカメラのような装置を見かけることがあります。【画像】「えっ…」 これが「オービスの見分け方」です！ 画像で見る！（22枚）こうした機械を見