大阪府在住の40女性・Tsutsumiさんの忘れられない思い出は、駅のトイレでの出来事。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉幼い息子を連れて行ったところ、トイレは大混雑。しかし、前に並んでいた女性たちが......。＜Tsutsumiさんからのおたより＞混雑した駅のトイレでの出来事。オムツが外れたばかりの3歳の息子が「トイレ行きたい」と言い、急いで連れて