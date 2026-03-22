大阪府在住の40女性・Tsutsumiさんの忘れられない思い出は、駅のトイレでの出来事。

バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

幼い息子を連れて行ったところ、トイレは大混雑。

しかし、前に並んでいた女性たちが......。

＜Tsutsumiさんからのおたより＞

混雑した駅のトイレでの出来事。

オムツが外れたばかりの3歳の息子が「トイレ行きたい」と言い、急いで連れていくと、中は長蛇の列。15人ほど並んでいました。

息子は今にも漏れそうな様子。「大丈夫？」と聞くと、一言「もれそう」と......。

少し前にいた女性が声を

その瞬間、前に並んでいたおばさまが、そっと順番を譲ってくれました。

すると、その前の方も、さらにもう一人......と、次々に道をあけてくれたのです。

そして、少し前にいた女性がこう声を上げてくれました。

「小さな子どもが我慢できないので、一番前に行かせてあげてください！」

その一言で、周りの方々が一斉にこちらを見て、笑顔で手招きしてくれたり、「どうぞ」とジェスチャーしてくれたり......気づけば、列の一番前に。

見ず知らずの人たちの優しさに包まれて、胸がいっぱいになりました。

こんなにもあたたかい瞬間に出会えたこと、きっとずっと忘れません。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

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