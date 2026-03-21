アサヒ飲料が3月17日に「三ツ矢ウルトラストロングレモン」の販売を開始しました。クエン酸を8100mg配合した、「三ツ矢」ブランド史上“最高レベル”にすっぱい味が特徴だそうです。何か1つの方向性に振り切った商品というものに、心が惹かれる筆者。アサヒが謳う「ブランド史上最高のすっぱさ」とはどれほどのものなのか、実際に確かめてみました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「三ツ矢ウルトラストロン