卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は21日、東京都の東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナにてプレーオフのセミファイナルが行われる。女子ではレギュラーシーズン2位の木下アビエル神奈川が、3位の日本ペイントマレッツと対戦する。20日には前日会見が行われ、平野美宇と芝田沙季が出席。セミファイナルに向けて抱負を語った。 ■日本生命とのファイナルをかけて激突 今