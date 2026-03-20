卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は21日、東京都の東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナにてプレーオフのセミファイナルが行われる。男子ではレギュラーシーズン2位の金沢ポートが、3位のT.T彩たまと対戦する。20日には前日会見が行われ、松平健太と神巧也が出席。セミファイナルに向けて抱負を語った。 ■勝利チームは首位通過のKM東京と対戦 今季の男子