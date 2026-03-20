卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は21日、東京都の東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナにてプレーオフのセミファイナルが行われる。男子ではレギュラーシーズン2位の金沢ポートが、3位のT.T彩たまと対戦する。

20日には前日会見が行われ、松平健太と神巧也が出席。セミファイナルに向けて抱負を語った。

■勝利チームは首位通過のKM東京と対戦

今季の男子は終盤まで激しい上位争いが繰り広げられた中、木下マイスター東京が勝ち点58で首位通過。27日に行われるファイナル進出をすでに決めている。勝ち点50の金沢ポートと勝ち点48のT.T彩たまが、ファイナル進出をかけて21日にセミファイナルで対戦する。

Tリーグ参戦3年目にして初のプレーオフ進出を決めた金沢について、松平は「過去2シーズンは最下位と去年が5位。全然届かなかったので、まずは今シーズンはプレーオフ進出を目標にやっていました」と安堵の表情。ファイナル進出へ向けても「プレーオフを経験した選手は少ないかもしれないですが、それぞれ大舞台で戦っている選手なので全く心配していない」と意欲を示した。

一方、彩たまの神は「プレーオフにあと少しで届く状況で、アウェイでなかなか勝てない状況が続いていたんですけど、最後ホーム2試合で2勝してプレーオフにつながったのはチームとして良い状態だと思います」とチームの現状についてコメント。下剋上での連覇へ向けて「一発勝負のプレーオフなので、1球1球の重みがレギュラーシーズンよりある。T.T彩たまは応援団がすごく熱い応援をしてくださるので、そういった応援が力になる。T.T彩たまの選手は勢いに乗ったら強いタイプなので、そういったものを味方につけたい」と抱負を述べた。

初のプレーオフ進出の金沢か、連覇を狙う彩たまか。一発勝負のセミファイナルを制し、KM東京とのファイナルへと駒を進めるのはどちらか。その戦いに注目が集まる。