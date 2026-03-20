2026Ç¯3·î19Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¹ÈÀ±¿·Ê¹¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×ËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡ÊBTS¡Ë¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤ò¹µ¤¨¡¢ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ·ãÁý¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò´Ø·¸ÉôÌç¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä°¡½§ÆüÊó¤Ê¤É¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡¢21Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¸÷²½Ìç¹­¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëBTS¤ÎÉüµ¢¸ø±é¤ËºÇÂçÌó26Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤¬19Æü¤ËÀÄ´¤Âæ¡ÊÂçÅýÎÎÉÜ¡Ë¤Ç¼çºË¤·¤¿²ñµÄ