【U18日清食品トップリーグ2026入替戦男子】北陸学院高等学校 118ー68 九州学院高等学校（3月14日／東洋大学赤羽台キャンパスHELSPO HUB-3アリーナ）【映像】1年生センターの「規格外ダンク」規格外の破壊力だった。北陸学院高等学校の1年生センター、ファディペ・バヨ・ジョシュアが叩き込んだダンクにアリーナが騒然となった。3月14日、U18日清食品トップリーグ2026入替戦の男子1回戦が行われ、北陸学院は、九州学院高等学