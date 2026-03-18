【モデルプレス＝2026/03/18】モデルの西山茉希が3月17日、自身のInstagramを更新。具沢山なラーメンを披露し、注目を集めている。【写真】40歳2児のママモデル「具沢山で美味しそう」肉野菜炒め乗せのお手製ラーメン◆西山茉希「我が家のラーメン」を公開西山は「定期的に出すと喜ばれる我が家のラーメン」とつづり、調理するリール動画を投稿。「肉野菜炒めを乗っけて一杯入養」（※原文ママ）と続けて具沢山ラーメンに加え「ラ