2児の母・西山茉希「定期的に出すと喜ばれる我が家のラーメン」公開「残り物の使い方が上手すぎる」「真似したい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/18】モデルの西山茉希が3月17日、自身のInstagramを更新。具沢山なラーメンを披露し、注目を集めている。
【写真】40歳2児のママモデル「具沢山で美味しそう」肉野菜炒め乗せのお手製ラーメン
西山は「定期的に出すと喜ばれる我が家のラーメン」とつづり、調理するリール動画を投稿。「肉野菜炒めを乗っけて一杯入養」（※原文ママ）と続けて具沢山ラーメンに加え「ラーメンで残った豚肉と冷蔵庫で寂しがってた人参をひじきと炊きまして」と余った具材で作る栄養満点な副菜についても紹介し、手際良く調理する手元の様子とボリューム満点の食卓を公開している。
他にも「ラスト人参はトリュフペーストとバルサミコ酢、ハチミツとスパイスソルトでマリネとして寝かせておきました」「食べ切りたいほうれん草ナムルは砂肝軟骨と炒めて副菜へ。無事綺麗に完食」と、残りものも調理して食べ切ったことを報告している。
この投稿には「具沢山で美味しそう」「栄養満点」「参考になる」「残り物の使い方が上手すぎる」「真似したい」などの反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「具沢山で美味しそう」肉野菜炒め乗せのお手製ラーメン
◆西山茉希「我が家のラーメン」を公開
西山は「定期的に出すと喜ばれる我が家のラーメン」とつづり、調理するリール動画を投稿。「肉野菜炒めを乗っけて一杯入養」（※原文ママ）と続けて具沢山ラーメンに加え「ラーメンで残った豚肉と冷蔵庫で寂しがってた人参をひじきと炊きまして」と余った具材で作る栄養満点な副菜についても紹介し、手際良く調理する手元の様子とボリューム満点の食卓を公開している。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿には「具沢山で美味しそう」「栄養満点」「参考になる」「残り物の使い方が上手すぎる」「真似したい」などの反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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