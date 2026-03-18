Wayve、Uber、日産自動車の3社は、日本初となる自動運転ロボタクシーの展開に向けた覚書(MOU)を締結した。3社は、2026年後半に東京で試験運行を実施するための準備を開始する。WayveのAI Driverを搭載した「日産リーフ」をUberのプラットフォームを通じて行い、初期段階ではセーフティドライバーが同乗する。同プロジェクトは世界10都市以上での展開計画の一環であり、タクシー事業者との提携により、複雑な交通環境を持つ東京で安