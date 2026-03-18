Uber・Wayve・日産、2026年後半に東京でロボタクシー試験運行を開始
Wayve、Uber、日産自動車の3社は、日本初となる自動運転ロボタクシーの展開に向けた覚書(MOU)を締結した。
3社は、2026年後半に東京で試験運行を実施するための準備を開始する。WayveのAI Driverを搭載した「日産リーフ」をUberのプラットフォームを通じて行い、初期段階ではセーフティドライバーが同乗する。
同プロジェクトは世界10都市以上での展開計画の一環であり、タクシー事業者との提携により、複雑な交通環境を持つ東京で安全かつ信頼性の高い次世代モビリティサービスの実現を狙う。WayveのAIは地図に頼らず実世界から学習する能力を備えており、都市特有の環境への迅速な適応が可能とのこと。
3社はそれぞれの強みを結集し、ドライバー不足等の社会課題解決と、自動運転技術のグローバルな拡大を目指す。
3社は、2026年後半に東京で試験運行を実施するための準備を開始する。WayveのAI Driverを搭載した「日産リーフ」をUberのプラットフォームを通じて行い、初期段階ではセーフティドライバーが同乗する。
同プロジェクトは世界10都市以上での展開計画の一環であり、タクシー事業者との提携により、複雑な交通環境を持つ東京で安全かつ信頼性の高い次世代モビリティサービスの実現を狙う。WayveのAIは地図に頼らず実世界から学習する能力を備えており、都市特有の環境への迅速な適応が可能とのこと。
3社はそれぞれの強みを結集し、ドライバー不足等の社会課題解決と、自動運転技術のグローバルな拡大を目指す。