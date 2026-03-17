ヒコロヒーが、来週放送される三次審査の結果について「SNSが荒れます」と断言、視聴者から驚きの声が上がった。【映像】「SNSが荒れる」合格者発表のシーン3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。3次審査では参加者12人が、4人1組に分かれてグループパフォーマンスに挑戦。BチームはILLITの「Almond Chocolate」を披露した。次回は最後となるCチームが登場、JAYLA、AOI、RIRA、NARUと実力者揃いのメ