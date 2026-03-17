旅館の鍋に添えられた青い固形燃料や、スーパーで流れる「ポポ〜ポポポ♪」のメロディー。誰もが一度は見聞きしたことがあるのに、詳しくは知らない……。そんな“身近なアレ”の正体に迫る書籍「絶対に見たことがあるアレの正体、聞いてみた」（井上マサキ著）が、3月18日に大和書房から発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本書では、日常生活に溶け込んでいる製品や仕組みについて、実際に作っ