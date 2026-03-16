NIGO®︎によるブランド「ヒューマン メイド（HUMAN MADE）」などを手掛けるHUMAN MADEは3月16日、2025年11月27日の東証グロース市場上場後、初となる通期決算を発表した。2026年1月期業績は、売上高が前期比26.8%増の142億円、営業利益が同42.5％増の45億円、純利益は同38.2%増の29億円と好調。上場時に目標として掲げたグローバル化に向けた、今後の積極出店予定も明かした。【画像をもっと見る】元「タケオキクチ」