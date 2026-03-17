『ラヴ上等』で話題になったギャルが過去の恋愛を告白。自分と別れた後、元カレたちが次々に不幸に襲われ、中には海外逃亡や全てを失った人もいると明かした。【映像】元彼たちがたどる悲劇3月14日（日）、ABEMAが主催する次世代のスター美容師発掘プロジェクト『恋髪オーディション』のファイナル審査が東京ガールズコレクションにて開催。『ラヴ上等』（Netflix）で話題になった日本最年少メイク講師・きぃぃりぷがステージ