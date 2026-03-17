『ラヴ上等』で話題になったギャルが過去の恋愛を告白。自分と別れた後、元カレたちが次々に不幸に襲われ、中には海外逃亡や全てを失った人もいると明かした。

【映像】元彼たちがたどる悲劇

3月14日（日）、ABEMAが主催する次世代のスター美容師発掘プロジェクト『恋髪オーディション』のファイナル審査が東京ガールズコレクションにて開催。『ラヴ上等』（Netflix）で話題になった日本最年少メイク講師・きぃぃりぷがステージに登場した。

事前インタビューに応じたきぃぃりぷは、「別れてから傷つくとさげまんになっちゃうんですよ」と赤裸々に告白。「一緒にいる分にはあげまんなんですよ。傷ついた瞬間に相当なカルマ(怨念)みたいなものが(元カレに)押し寄せるんです」と過去の恋愛を振り返った。なんと、中には「すべてを失った」男性もいるという。

きぃぃりぷと別れた男性たちは自己破産したり海外逃亡したりと壮絶な人生を送ることになった一方、きぃぃりぷ自身は「お別れして運気を変えたいなって思ったら美容院に行ったりとかあります」と髪型の力で前向きに気分転換しているようだ。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、"次世代スター美容師"発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催された『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定。FRUITS ZIPPERの櫻井優衣とタレントのなえなの、タレント・モデルの本田紗来が"恋髪見届け人（MC）"を務める。