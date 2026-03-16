【その他の画像・動画等を元記事で観る】 国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（以下、MAJ2026）の授賞式が6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催。 このたび、一般リスナーも投票に参加することのできる一般投票部門・共創カテゴリーの詳細が決定した。 MAJ2026ではスポティファイジャパン株式会社、株式会社エクシング、株式会社第一興商、株式会社MIXI、株式会社USEN（U-NEXT.HD）、LINE MU