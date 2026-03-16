『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』一般リスナーが参加できる一般投票部門・共創カテゴリーを発表

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国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（以下、MAJ2026）の授賞式が6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催。

このたび、一般リスナーも投票に参加することのできる一般投票部門・共創カテゴリーの詳細が決定した。

MAJ2026ではスポティファイジャパン株式会社、株式会社エクシング、株式会社第一興商、株式会社MIXI、株式会社USEN（U-NEXT.HD）、LINE MUSIC株式会社がパートナーとなり、全7部門で一般参加部門を展開する。

■一般投票部門・共創カテゴリーについて

MAJ2026ではプライズパートナーとなる音楽に携わる企業とともに、音楽リスナーが参加できる部門を設立。

カラオケ、Spotify、有線放送などで一般リスナーが聴いて、歌って楽しんだ楽曲のなかから、最優秀作品を決定する。

＜一般投票部門＞

◆ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify

スポティファイジャパン株式会社との共創部門。

Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い国内ベストソングを決定する賞。

「最優秀楽曲賞」エントリー作品のなかから国内楽曲上位100曲をピックアップし、エントリー作品とする。

Spotifyの国内外一般リスナーによる投票で最優秀作品を決定。

一次投票：3月19日（木）～4月8日（水）

最終投票：4月30日（木）～5月20日（水）

◆ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify

スポティファイジャパン株式会社との共創部門。

Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い「海外ベストソング」を決定する賞。

『MUSIC AWARDS JAPAN』の主要部門「最優秀アジア楽曲賞」のエントリー作品に、「最優秀海外ポップス楽曲賞」「最優秀海外ロック楽曲賞」「最優秀海外ヒップホップ/ラップ楽曲賞」「最優秀海外R&B/コンテンポラリー楽曲賞」「最優秀海外オルタナティブ楽曲賞」「最優秀K-POP楽曲賞」のエントリー作品トップ10曲を加えた計81曲をエントリー作品とする。

Spotifyの国内外一般リスナーによる投票で最優秀作品を決定。

一次投票：3月19日（木）～4月8日（水）

最終投票：4月30日（木）～5月20日（水）

◆Best Global Hit from Japan

『MUSIC AWARDS JAPAN』の主要部門のひとつで、世界でヒットした国内楽曲を讃える賞。

ルミネイトが集計するグローバルの視聴データ（ストリーミング、ダウンロード、MV）から日本の楽曲を抽出し、日本での視聴数を除いて作成したグローバルチャート上位100曲の楽曲をエントリー作品とし、Spotifyの海外ユーザーが一般投票を行いノミネート作品5曲を決定。

一次投票：3月19日（木）～4月8日（水）

＜共創カテゴリー＞

◆カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー：J-POP powered by DAM ＆ JOYSOUND

株式会社エクシング、株式会社第一興商との共創部門。

カラオケで最も歌われたJ-Pop楽曲を讃える賞。

フルバージョンのオフィシャル音源および画源が、2025年1月1日～12月31日の間に初めて公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品で集計期間内にDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われたJ-POP楽曲の上位30曲をエントリー作品とする。

エントリー作品のなかでDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われたJ-Pop楽曲を最優秀作品とする。

◆カラオケ・オブ・ザ・イヤー：演歌・歌謡曲 powered by DAM ＆ JOYSOUND

株式会社エクシング、株式会社第一興商との共創部門。

カラオケで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲を讃える賞。

フルバージョンのオフィシャル音源および画源が、2025年1月1日～12月31日の間に初めて公的サービスにおいてデジタル配信、

もしくはフィジカル発売された作品で集計期間内にDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲の上位30曲をエントリー作品とする。

エントリー作品の中でDAM及びJOYSOUNDで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲を最優秀作品とする。

◆リクエスト特別賞 推し活リクエスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN

株式会社USEN（U-NEXT.HD）との共創部門。

「USEN 推し活リクエスト」で最も多くのリクエストを獲得したアーティストを讃える賞。

誰も参加できる楽曲リクエストサービス「USEN 推し活リクエスト」のランキングにおいて、上位50位までのアーティストをエントリーアーティスト、そのなかからさらにリクエストを集めた上位10位までのアーティストをノミネートアーティストとし、最終的に最も多くのリクエストを獲得したアーティストを最優秀アーティストとする。

◆ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング 2025 powered by 家族アルバム みてね ※新設

株式会社MIXIとの共創部門。（2026年4月2日より展開予定）

家族の思い出とともに残したい一曲を讃える賞。

子ども一緒に何度も聴き、口ずさんだ曲。家族でのお出かけや旅先で耳にした曲。何気ない毎日のなかで、いつも家族のそばにあった曲。

家族の思い出を彩る一曲として選ばれたベストソングを「家族アルバム みてね」内のアンケートで集計。最も票数の多かった楽曲を最優秀楽曲とする。

◆ファンダム特別賞 powered by LINE MUSIC ＆ Yahoo!検索 ※新設

LINE MUSIC株式会社との共創部門。

最も熱量を持ったファンダムに支えられたアーティストを讃える賞。

LINE MUSICの「楽曲再生」とYahoo!検索の「検索データ」を指標として、アーティストを支えるファンダムの熱量を可視化。

加えて、ドワンゴのサイトから投票に参加できる「最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞」や、学生クリエイターが作品をエントリーできる「学生クリエイター奨励賞 ～STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE～ in association with 京都芸術大学」など、一般リスナーだけでなく、一般クリエイターに向けた新部門も開設される。

■イベント情報

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他

※アワードウィークは06/05（金）～06/13（土）

■番組情報

NHK総合『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

06/13（土）時間未定

※NHK ONEにて同時配信＆週間の見逃し配信

YouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）

■配信情報

YouTube『OTOMO presents MUSIC AWARDS JAPAN -Deep Insights-』

03/13（金）21:00～

■関連リンク

「リクエスト特別賞 推し活リクエスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN」の詳細はこちら

https://e.usen.com/feature/feature-event/music-awards-japan-2026-usenosrk.html

「ファンダム特別賞 powered by LINE MUSIC ＆ Yahoo!検索」の詳細はこちら

https://lin.ee/AhGTYZZ

「学生クリエイター奨励賞 ～STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE～ in association with 京都芸術大学」の詳細はこちら

https://www.tunecore.co.jp/wanted/studentmcc_maj2026

『MUSIC AWARDS JAPAN』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/