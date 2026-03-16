BTSのメンバー7人が、Spotifyとのコラボイベント「Spotify x BTS SWIMSIDE Cruise」の告知動画に登場。カムバックを控える中、公開された映像で披露された輝くビジュアルがファンの注目を集めている。 【動画】①カムバ目前のビジュアルにも注目！BTSメンバーがクルーズへのお誘い ②BTSとビデオ通話③ブラック衣装で魅了 ④⑤ジョングク、Vのカウントダウン映像 ■BTSがARMYのた