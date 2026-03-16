BTSのメンバー7人が、Spotifyとのコラボイベント「Spotify x BTS SWIMSIDE Cruise」の告知動画に登場。カムバックを控える中、公開された映像で披露された輝くビジュアルがファンの注目を集めている。

【動画】①カムバ目前のビジュアルにも注目！BTSメンバーがクルーズへのお誘い ②BTSとビデオ通話 ③ブラック衣装で魅了 ④⑤ジョングク、Vのカウントダウン映像

■BTSがARMYのために特別に準備したクルーズに“お誘い”メッセージ

今回開催されるのは、3月20日に韓国でリリースされる新アルバム『ARIRANG』の発売を記念した特別クルーズイベント。3月27日～29日の3日間、韓国・汝矣島漢江公園のソウルクルーズ船着場から出発する。Spotifyプレミアムユーザーを対象としており、3月19日まで参加エントリーを受け付けている。

公開された動画では、メンバーが1人ずつ登場し、ARMY（アーミー／BTSのファンネーム）へ向けてイベントを案内する。

ラフに散らした長めのヘアに薄手のロングコートを羽織ったJ-HOPE（ジェイホープ）が「ARMYの皆さん、準備はできましたか？」と呼びかけ。続いてRM（アールエム）はシャツにジャケットを重ねた上品なボルドー系コーデで登場し、「3月27日から29日の3日間、Spotifyとともにする特別な航海がまもなく始まります」とアナウンスした。

前髪を下ろし、ストライプのもふもふセーターを着こなしたJUNG KOOK（ジョングク）は「僕たちの新しいアルバム『ARIRANG』とともに特別な旅に出ましょう」とファンを誘い、カムバックへの期待も高める。そしてVは、毛先を散らしたヘアに繊細なネックレスを重ねたスタイリングで色気を漂わせながら、「ARMYのためだけに特別に用意したプライベートクルーズ」であることを紹介。ファンとの特別な時間を予告した。

そしてSUGA（シュガ）は、バーガンディーのチェックシャツとブルゾンを合わせた温かみのあるスタイルで登場し、「漢江の波を眺めながら、ゆっくりと私たちのアルバムを楽しんでください」とクルーズの魅力をアピール。金髪にくすみグリーンのジャケットを合わせたJIMIN（ジミン）は「クルーズに乗船する際は、乗組員の指示に従ってください」と安全面のアナウンスも行った。

最後に、美しい鎖骨をのぞかせたカジュアルジャケット姿のJIN（ジン）が「皆さん、航海に出発する準備はできましたか？それでは出航いたします！」と呼びかけ、動画を爽やかに締めくくった。

SNSでは「沼らせビジュ」「全員仕上がりすぎて怖い」「イケ散らかしてる」「ジョングクのもふもふセーター可愛すぎ」「毎日新ビジュ来て仕事が手につかない」など、ARMYから熱い反応が続々と寄せられている。

■動画：Spotify Koreaのアカウントに公開されたBTSとの“ビデオ通話”風動画

■動画：オールブラックの衣装姿で魅了する『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』告知も