宅配ピザチェーン「ドミノ･ピザ」は、春の新商品として、駿河湾産桜えびやあさりなどの旬の食材と、人気の高い王道ピザを組み合わせた「あさりと桜えびの春クワトロ」を、3月23日(月)から6月28日(日)までの期間限定で発売する。【画像を見る】旬ピザの「あさりと菜の花のホワイトソース」、「パンチェッタとそら豆の桜えびソース」の画像はこちら「あさりと桜えびの春クワトロ」は、駿河湾産桜えびソースや身の詰まったあさり、菜