宅配ピザチェーン「ドミノ･ピザ」は、春の新商品として、駿河湾産桜えびやあさりなどの旬の食材と、人気の高い王道ピザを組み合わせた「あさりと桜えびの春クワトロ」を、3月23日(月)から6月28日(日)までの期間限定で発売する。

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「あさりと桜えびの春クワトロ」は、駿河湾産桜えびソースや身の詰まったあさり、菜の花、そら豆といった春の訪れを告げる食材を使用した2種類の新作ピザに、定番の「マルゲリータ」と「炭火焼チキテリ」を掛け合わせたクワトロ･ピザとなっている。

〈あさりと桜えびの春クワトロ 概要〉

販売期間:2026年3月23日(月)〜6月28日(日) ※数量限定

価格:

Sサイズ 持ち帰り1,790円 / 配達3,580円

Mサイズ 持ち帰り2,140円 / 配達4,280円

Lサイズ 持ち帰り2,590円 / 配達5,180円

内容:旬の食材(桜えび、あさり、菜の花、そら豆)を使用したピザと、王道ピザの「マルゲリータ」と「炭火焼チキテリ」を組み合わせた商品。

あさりと菜の花のホワイトソース(北海道産ホワイトソース使用)は、厳選されたあさりと、鮮やかな菜の花、ガーリックスライスを合わせ、3種のパルメザンミックスチーズで仕上げたクリーミーなピザ。

パンチェッタとそら豆の桜えびソース(駿河湾産桜えびソース使用)は、駿河湾産桜えびの旨みを凝縮したソースに、ほくほくしたそら豆と、コク深いパンチェッタをトッピングした香り豊かなピザ。