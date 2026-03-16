16日午前、沖縄県名護市のアメリカ軍キャンプ・シュワブの沖合で、研修旅行中の高校生らを乗せた小型船2隻が転覆し、合わせて21人が救助されましたが、女子高校生と船長の2人の死亡が確認されました。海上保安庁によりますと、16日午前10時すぎ、「名護市辺野古沖で、平和丸と不屈が転覆した」と通報がありました。現場はアメリカ軍普天間基地の移設をめぐり、埋め立て工事が行われる名護市辺野古沖で、2隻の小型船が転覆し、乗船