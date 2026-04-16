千葉県松戸市の小学校で、防犯用スプレーを誤って噴射し児童39人が体調不良を訴え、病院に搬送されました。午前11時ごろ松戸市の上本郷小学校で「防犯用スプレーを誤って噴射した。10名くらい咳をしている」と119番通報がありました。警察などによりますと、小学6年生の児童あわせて39人が、のどの痛みや咳など体調不良を訴えていて、救急搬送されました。全員軽症とみられ、意識もあり、命に別条はありません。防犯スプレーは児童