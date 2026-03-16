【U18日清食品トップリーグ2026入替戦 男子】福岡第一高等学校 59−62 藤枝明誠高等学校（3月15日／東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナ）【映像】まるでスラムダンク！「ステップバック3」で優勝の瞬間（実際の映像）藤枝明誠高等学校（静岡県）を初のトップリーグ昇格に導いた、2年生SG渡邊聖が放った逆転の3ポイントシュートがファンの間で話題になっている。3月15日、U18日清食品トップリーグ2026入替戦の男子