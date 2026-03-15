[3.15 J-VILLAGE CUP U-18 U-18日本代表 2-0 神村学園高 Jヴィレッジスタジアム]泥臭いゴールでU-18日本代表を勢いづけた。前半5分、MFエドワード真秀(RB大宮)が先制点。右サイドからドリブルでえぐろうとしたチャレンジは失敗に終わったが、「切り替えっていうところは自分で意識していた」と相手のバックパスを追う形でGKにプレッシャーを掛ける。そして、一気に距離を詰めると、相手キックを伸ばした右足でチャージ。ボール