[J-VILLAGE CUP U-18]GKへのプレスで泥臭く先制点。17歳でプロ契約のU-18日本代表MFエドワード真秀(RB大宮)が2戦連発

[J-VILLAGE CUP U-18]GKへのプレスで泥臭く先制点。17歳でプロ契約のU-18日本代表MFエドワード真秀(RB大宮)が2戦連発