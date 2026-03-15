人気料理研究家・みきママが、大学を留年したことを改めて報告した。みきママは１２日に投稿した自身のインスタグラムで「私、今年の管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができませんでした」と報告。その理由については「これまで４年間、勉強をしてきたのにも関わらず、国家試験を受けるために必要な実習の日数が足りなくなってしまいました」と説明した。そして１４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに「【ご報告】