みきママこと料理研究家の藤原美樹が14日に自身のYouTubeチャンネルを更新。大学留年を報告した。【写真】みきママ、実弟・小山慶一郎にソックリなイケメン長男管理栄養士になるため2022年4月に大学へ入学していたみきママ。14日に公開した動画の冒頭で彼女は、今年3月に管理栄養士の資格が取れているはずだったと説明しつつ、残念そうに「大学留年することになっちゃったんですよ」と告白。管理栄養士は国家資格のため試験を