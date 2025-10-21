【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「普通、HIPHOPのマイクリレーって、4小節の倍数で回すんですけど。この曲は6小節や5小節で切り替わって、目まぐるしい不思議なグルーヴを刻んでる」（テークエム） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。10月は、大阪・梅田発のヒップホップ・クルー、梅田サイファ}