9人組アイドルグループ「Flower*Hour（フラワーアワー）」のメンバー・夏月茉凜（なつきまりん、23）が、12日までに自身のXを更新。在籍する大学の留年が決まったことを報告した。 【写真】清々しい「卒業不可」の4文字 教育学部に通う大学生であることを、過去に明かしている夏月は「【大切なご報告】」として、「卒業不可」とされた卒業判定結果の画像を添付。「この度、私は大学の留年が決定いた