勉強が苦手で高校留年、卒業後は女性トラックドライバーとして活躍……。現在、英語講師として活躍する松田 歩氏には、英語学習を始める理由などどこにもなかった。そんな彼女の人生を変えたのは、古本屋で手に取った1冊の英語本だったという。学び直しへの一歩を踏み出すまでの軌跡を追う。※本稿は、English-21代表・松田 歩『知識ゼロからTOEIC990（R）ヤンキー式英語独習法』（サンマーク出版）の一部を抜粋・編集したものです