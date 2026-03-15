◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの鈴木誠也外野手が、準々決勝のベネズエラ戦に「３番・中堅」で先発出場したが、１回の攻撃時にアクシデントに見舞われ、２回の守備から途中交代した。その後に「右膝違和感」と発表された。１―１で迎えた初回２死一塁の場面で、一塁走者として二盗を試み、ヘッドスライディングで滑り込んだが、苦悶の表情。膝を強打した