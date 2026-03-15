◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本ーベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）俳優の渡辺謙（66）が14日（日本時間15日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝の日本―ベネズエラの試合前に行われた始球式に登場。ワンバウンドながら見事な投球を披露し、ローンデポ。パークに集結した世界中のファンから大歓声が送られた。「Netflix2026ワールドベースボールクラシックアンバサダー