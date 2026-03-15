日本―ベネズエラ戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミでベネズエラとの準々決勝を戦う。スタメンが発表され、近藤健介（ソフトバンク）が外れ、2番・右翼で佐藤輝明（阪神）が起用された。ファンから驚きの声が上がった。井端監督が決断した。今大会ノーヒットとスランプの近藤を外し、佐藤を起用。「1番・DH」の大谷翔平の後を託した。以